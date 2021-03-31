بعد انخفاض كبير.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها الكبير أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 20 جنيهًا للجرام الواحد بنهاية تعاملات أمس، تأثراً بهبوط المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 742 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 636 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 848 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5944 جنيهًا.

وعالميًا، عوضت أسعار الذهب جزء من خسائرها وارتفع سعر الأوقية نحو 1.6 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.10%، ليسجل سعر الأوقية 1686.8دولار، في الساعة 12:29 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.