ارتفاع البلطي والبوري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 1.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه.
كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.
وصعد سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات بين 300 جنيه و360 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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