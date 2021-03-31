أسعار الذهب العالمي تعاود الصعود في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها الجلستين الماضيتين وارتفعت بنسبة 0.10%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1686.9 دولار، في تمام الساعة 8:37 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1685.2 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.