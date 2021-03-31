أسعار الذهب العالمي تعاود الصعود في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب العالمية للصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها الجلستين الماضيتين وارتفعت بنسبة 0.10%، مقارنة بختام جلسة أمس.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1686.9 دولار، في تمام الساعة 8:37 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1685.2 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.
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