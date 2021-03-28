"تعليم".. ما هي الشركة صاحبة أول طرح في البورصة خلال 2021؟

كتب- مصطفى عيد:

بدأت شركة تعليم لإدارة الخدمات في عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية اليوم الأحد، لتصبح الشركة صاحبة الطرح الأول في سوق الأوراق المالية في عام 2021 وذلك في انتظار طروحات أخرى واسئتناف برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن شركة تعليم لإدارة الخدمات باعتبارها أول طرح في البورصة هذا العام.

ما هي شركة تعليم لإدارة الخدمات؟

تم إنشاء شركة تعليم لإدارة الخدمات في عام 2015 بهدف تقديم تعليم عالٍ خاص عالي الجودة وقائم على المهارات في مصر، بالإضافة إلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع في مصر.

وتأسست الشركة في بادئ الأمر تحت مسمى شركة بيسكو انفست للتجارة والاستثمار كشركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، وتغير اسم الشركة إلى شركة تعليم لخدمات الإدارة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 3 يوليو 2016.

وتمتلك شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومستثمرون آخرون 60% من أسهم رأسمال شركة تعليم منذ عام 2019، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم.

ومنذ عام 2015 استثمرت الشركة أكثر من مليار جنيه في جامعة النهضة بني سويف لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية رائدة في الصعيد لتحسين توفير التعليم وتوظيف الخريجين، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتشير الشركة إلى أن كلية الطب بجامعة النهضة بني سويف، وهي أول كلية طب خاصة في شراكة كاملة مع جامعة فيينا الدولية، أصبحت واحدة من كليات الطب الرائدة في مصر.

وأشارت الشركة إلى أنها بصدد الحصول على التراخيص التنظيمية لبدء إنشاء جامعة "بادية"، وهي حرم جامعي جديد في مدينة السادس من أكتوبر، بغرب القاهرة والتابع لأحد المشروعات العمرانية العملاقة لشركة بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر أن يبدأ الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول سبتمبر 2022.

وبعد أن تم تأسيس الشركة في عام 2015، أطلقت "تعليم" في العام التالي مستشفى الأسنان التخصصي الوحيد والأكبر في صعيد مصر، كما بدأت الشركة تقديم خدماتها في جامعة النهضة بني سويف.

وفي عام 2017 أنشأت الشركة أول مركز لمصادر التعلم في الصعيد، كما تم في نفس العام إنشاء أكاديميات داخل الحرم الجامعي من شركات متعددة الجنسيات مثل أكاديميات سيسكو، وأوراكل، وأبتك، وساب.

وفي عام 2018 وقعت الشركة شراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية لتطوير كلية الطب في جامعة النهضة بني سويف، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي العام التالي أطلقت الشركة كلية الطب، كما استحوذت على نحو 27 فدانا في بني سويف لتوسيع حرم جامعة النهضة، وعقد شراكة مع جامعة فيينا الطبية لتعزيز العرض الأكاديمي لكلية طب الأسنان.

وأطلقت الشركة في عام 2020 كلية العلاج الطبيعي، كما عقدت شراكة مع بالم هيلز لتطوير حرم جامعي متعدد الجامعات في غرب القاهرة.

وفي هذا العام أسست الشركة المشروع المشترك مع بالم هيلز لتطوير الحرم الجامعي الجديد لجامعة "بادية" من خلال 8 كليات، كما تقوم بتطوير كليات الهندسة المعمارية والآداب والمستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة النهضة بني سويف.

ويصل عدد الطلاب المسجلين لدى الجامعة 6273 طالبا خلال العام الدراسي الحالي، كما يعمل لديها 583 أستاذا جامعيا، وتملك 8 كليات، ومستشفيين.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال عام 2019-2020 إلى 450 مليون جنيه مقابل نحو 354 مليون جنيه في عام 2018-2019.

كما وصل صافي الربح في العام الماضي إلى 144 مليون جنيه مقابل نحو 110 ملايين جنيه في عام 2018-2019، وفقا لبيانات الشركة.

وأعلنت الشركة في نشرة طرح أسهمها العام والخاص في السوق الثانوي للتداول بالبورصة المصرية، طرح نحو 49% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بغرض توسيع قاعدة الملكية بسعر حده الأقصى 6.20 جنيه للسهم على شريحتين.

وتتضمن الشريحة الأولى، بحسب النشرة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الأحد، عدد نحو 17.9 مليون سهم للطرح العام بنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يمثل 2.45% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ويبدأ تسجيل أوامر التنفيذ بالبورصة لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ O.P.R اعتبارا من اليوم 28 مارس ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل أول أبريل المقبل.

بينما تتضمن الشريحة الثانية المتعلقة بالطرح الخاص عدد أسهم نحو 339.9 مليون سهم بنسبة 95% من الأسهم المطروحة للبيع بما يمثل 46.55% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية، والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وكانت الشركة تقدمت بطلب في فبراير الماضي لتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.

وفي آخر تعديل بشأن رأس المال أقرت الجمعية العامة غير العادية في 17 ديسمبر 2020 تجزئة الأسهم بنسبة 10 أسهم لكل سهم وأصبحت القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد بدلا من 10 جنيهات ليبلغ عدد الأسهم 730.250 مليون سهم بدلا من 73.025 مليون سهم، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه.

