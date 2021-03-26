تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسبوع

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا للكيلو.

وبينما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.