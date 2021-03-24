تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 766 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميًا،عوضت أسعار الذهب جزء من خسائرها، حيث سجلت سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1727.07 دولارا، لتعاود الصعود اليوم بنحو 5.7 دولارا في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.33%، ليسجل سعر الأوقية 1732.7دولار، في الساعة 12:35 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.