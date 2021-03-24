الأربعاء المقبل.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الكرواتي في القاهرة

كتبت- نرمين إبراهيم:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم الاتحاد منتدى الأعمال المصري الكرواتي يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وبحضور وزراء خارجية البلدين، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال العربي إنه سيتم تنظيم منتدى الأعمال المشترك بعد توقف استمر منذ عام 2010 ومن المتوقع أن ينال زخما سياسيا واقتصاديا، حيث يعقد على هامش زيارة جوردان رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي والوفد الاقتصادي المرافق له.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحضر المنتدى سامح شكرى وزير الخارجية، حيث يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين في مختلف القطاعات.

وأوضح العربي أنه من المقرر أن يشارك بنك الإعمار والتنمية الكرواتي في المنتدى هذا العام لتقديم الدعم التمويلي لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المتخصصين في قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط إنتاج الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية.

وذكر أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

وأشار العربي إلى أن كافة الأعمال التنسيقية لبدء المنتدى تمت بالتعاون مع الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وتوميسلاف بوشنياك السفير الكرواتي بالقاهرة واللذين شاركا في اللقاءات التحضيرية للمنتدى.

وقال إن الهدف من تلك الفعاليات هو تنمية التبادل التجاري من خلال تنويع المزيج السلعي واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب الاستثمارات الكرواتية خاصة في التصنيع من أجل التصدير إلى أفريقيا والدول العربية والبنية التحتية والغاز والبترول والتعدين.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن المنتدى المزمع انعقاده الأسبوع المقبل يعد الجولة الثانية للقاءات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بعد انعقاد جولته الأولى في عام 2010، بحضور دولة يادرانكا كوسور رئيس وزراء كرواتيا.

وأضاف أن من المقرر أن يركز منتدى الأعمال على التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والبنية والبترول والغاز، والتصنيع المشترك بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

وأشار عز إلى أن المنتدى، بعد إلقاء كلمات وزراء الخارجية ورؤساء الاتحادات، سيعرض فرص التعاون المشتركة، ويليها عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الكرواتية ونظيراتها المصرية بهدف خلق تحالفات تجارية واستثمارية.