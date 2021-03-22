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تتصدرها أمريكا.. تعرف على الدول الأكثر حيازة للذهب في العالم (تفاعلي)

04:02 م الإثنين 22 مارس 2021
تتصدرها أمريكا.. تعرف على الدول الأكثر حيازة للذهب في العالم (تفاعلي)

سبائك ذهبية

كتبت- ياسمين سليم:

استحوذت أمريكا على النصيب الأكبر من حيازة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي لها لتصبح الدولة الأكبر في العالم، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وتبلغ كمية الذهب لدى أمريكا 8133.5 طن، لتتصدر قائمة الدول والمؤسسات الأكثر حيازة للذهب في العالم.

وتضم القائمة ألمانيا وصندوق النقد وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الروسي والصين وسويسرا واليابان والهند.

وهذه هي توزيعات حيازة الذهب في 10 دول ومؤسسات هي الأكبر في العالم وفقًا لبيانات المجلس العالمي للذهب.

الذهب حيازة الذهب الاحتياطي النقدي أمريكا

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