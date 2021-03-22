يصل إلى 400 جنيه.. الإقبال على الفوانيس يرتفع وتوقعات بزيادة الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الفوانيس هذا العام جيد مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا أن يسهم زيادة الإقبال وارتفاع الخامات إلى زيادة الأسعار بنسبة 10 إلى 20% خلال الأسبوعين المقبلين.

وأرجع صفا توقعاته إلى ارتفاع أسعار الخامات عالميا مثل النحاس والصاج والحديد والتي تصنع منها الفوانيس، بالإضافة إلى أن المعروض بالأسواق هذا العام أقل من العام الماضي، والإقبال مرتفع.

وأوضح صفا، عدم وجود معروض مثل كل عام بسبب تخوفات المصنعين من زيادة حجم الإنتاج مثلما حدث العام الماضي، بعدما خزن المصنعون 80% من الكميات التي صنعت لعدم بيعها بالأسواق العام الماضي.

وذكر صفا، أن مصر تُصنع الفوانيس بنسبة 100% محليا، إلا وحدة الصوت التي توضع في الفوانيس تستورد من الصين.

وأضاف صفا، أن هذا العام أقام التجار شوادر بالعديد من المناطق منذ بداية الموسم منذ أول شهر رجب الماضي، على عكس العام الماضي في بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا الذي لم يعرض التجار الفوانيس في شوادر نظرًا للإجراءات الاحترازية.

ووفقا لقول نائب رئيس الشعبة، لم يبع التجار إلا 20% من حجم إنتاج الفوانيس العام الماضي، وذلك بسبب عدم إقامة الشوادر بسبب أزمة كورونا.

ويتراوح سعر الفوانيس اللعبة المضيئة البلاستيك الجملة حاليا بين 15 و50 جنيهًا، وسعر الفوانيس الخرز بين 60 و150 جنيهًا، وسعر الفوانيس الخشب بين 15 و120 جنيهًا، بحسب صفا.

ويتراوح سعر الفانوس الصاج حاليا بين 40 جنيهًا و400 جنيه، ويتراوح سعر الزينة بين 20 جنيهًا و200 جنيه، بحسب النوع والخامات المصنوعة منها.

وقال صفا، إن أسعار المستهلك في المناطق العشبية تزيد عن الجملة بين 20 و25%، والمناطق الراقية قد تزيد عن سعر الجملة إلى 50% لدى المحلات.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، فإن مبيعات الشوادر منذ بداية إقامتها جيدة هذا العام، كما توقع أن تكون أفضل مع اقتراب شهر رمضان.

وتوقع صفا، أن تباع الفوانيس التي انتجت هذا العام وما كان مخزنًا من العام الماضي.