أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

أسعار الدواجن تعاود الانخفاض في الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

04:49 م الأحد 21 مارس 2021
أسعار الدواجن تعاود الانخفاض في الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء عاد للانخفاض بالمزرعة 4 جنيهات للكيلو الواحد مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بالخميس الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة تراجع إلى 23 جنيهًا مقابل 27 جنيها، لتباع للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

وانخفض سعر الكتكوت جنيهين ليسجل 10 جنيهات مقابل 12 جنيهًا اليوم الأحد بالمزارع.

واستقر سعر كرتونة البيض في المزرعة لتباع بقيمة 32 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وكان السيد يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن عبد العزيز السيد شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا