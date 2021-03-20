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رانيا المشاط تتسلم جائزة رائدات التغيير احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

01:19 م السبت 20 مارس 2021
رانيا المشاط تتسلم جائزة رائدات التغيير احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

رانيا المشاط

كتب- مصطفى عيد:

تسلمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة رائدات التغيير احتفالا باليوم العالمي للمرأة وذلك خلال الاحتفال المشترك الذي نظمته سفارات المكسيك وكندا والسويد، بمقر إقامة السفير المكسيكي، تكريمًا للمرأة المصرية رائدة التغيير في مختلف المجالات.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن التكريم جاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وذلك بحضور السفير المكسيكي بالقاهرة خوسيه اوكتافيو تريب، ولويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بر-أكسل فريلينجسدورف، القائم بأعمال السفير السويدي بالقاهرة.

وأعربت رانيا المشاط، عن سرورها بالتكريم ضمن العديد من السيدات رائدات التغيير والتميز في مصر، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في مصر في إحداث التنمية والتغيير في مختلف المجالات والمسئولية الكبيرة التي تتحملها على مستوى تنشأة الأجيال الجديدة والقيام بعملها في مختلف قطاعات الدولة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية، لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، وذلك من خلال التعاون الإنمائي الفعال، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول المكسيك وكندا والسويد، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

رانيا المشاط اليوم العالمي للمرأة المرأة المصرية

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