رانيا المشاط تتسلم جائزة رائدات التغيير احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
كتب- مصطفى عيد:
تسلمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة رائدات التغيير احتفالا باليوم العالمي للمرأة وذلك خلال الاحتفال المشترك الذي نظمته سفارات المكسيك وكندا والسويد، بمقر إقامة السفير المكسيكي، تكريمًا للمرأة المصرية رائدة التغيير في مختلف المجالات.
وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن التكريم جاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وذلك بحضور السفير المكسيكي بالقاهرة خوسيه اوكتافيو تريب، ولويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بر-أكسل فريلينجسدورف، القائم بأعمال السفير السويدي بالقاهرة.
وأعربت رانيا المشاط، عن سرورها بالتكريم ضمن العديد من السيدات رائدات التغيير والتميز في مصر، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في مصر في إحداث التنمية والتغيير في مختلف المجالات والمسئولية الكبيرة التي تتحملها على مستوى تنشأة الأجيال الجديدة والقيام بعملها في مختلف قطاعات الدولة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية، لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، وذلك من خلال التعاون الإنمائي الفعال، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول المكسيك وكندا والسويد، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
الخبر التالى:تجديد الثقة في علي السنافي رئيسًا لاتحاد المقاولين العرب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
194127
عدد المصابين
-
149256
عدد المتعافين
-
11512
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
122377032
عدد المصابين
-
98680437
عدد المتعافين
-
2703255
عدد الوفيات
إعلان