أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 25 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 1.75 جنيه و4 جنيهات.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.8 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.