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أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

09:46 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.15%، مقارنة بختام جلسة أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، هبطت أسعار أوقية الذهب إلى 1729دولارًا، في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس 1731.67 دولارا، بحسب الوكالة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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