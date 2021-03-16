أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.15%، مقارنة بختام جلسة أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، هبطت أسعار أوقية الذهب إلى 1729دولارًا، في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس 1731.67 دولارا، بحسب الوكالة.