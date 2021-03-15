تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.6% إلى مستوى 11222 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.71%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.25%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 26.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 32.5 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 11289 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190924
عدد المصابين
-
147234
عدد المتعافين
-
11300
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان