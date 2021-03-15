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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:52 م الإثنين 15 مارس 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.6% إلى مستوى 11222 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.71%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 26.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 32.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 11289 نقطة.

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