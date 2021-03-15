أقساط شهرية مناسبة.. معلومات عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

القاهرة- مصراوي:

كشف مسؤولون في البنك المركزي ومصرفيون عن ملامح مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية.

ووجّه الرئيس أمس البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل.

وهذه أبرز المعلومات عن المبادرة بحسب ما ذكره جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر:

1- مخصصة للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية.

2- المبلغ المخصص للمبادرة 100 مليار جنيه، وهو قابل للزيادة.

3- تقدم قروضًا طويلة الأجل بفائدة متناقصة 3%

4- مدة التمويل تصل إلى 30 عامًا.

5- تعني الفائدة المتناقصة أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

6- ستراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين.

7- سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة.

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