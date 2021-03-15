أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع
10:18 ص الإثنين 15 مارس 2021
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.19%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضي.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، هبطت أسعار أوقية الذهب إلى 1723دولارًا، في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة.
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