أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.19%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، هبطت أسعار أوقية الذهب إلى 1723دولارًا، في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة.