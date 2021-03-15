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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

10:18 ص الإثنين 15 مارس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.19%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، هبطت أسعار أوقية الذهب إلى 1723دولارًا، في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب أسعار أوقية الذهب

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المؤشر الرئيسي للبورصة يستقر في بداية تعاملات اليوم الاثنين

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