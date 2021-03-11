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هل يعود "جنون الطماطم"؟.. توقعات بصعود مرتقب للأسعار مع نهاية الشهر

06:57 م الخميس 11 مارس 2021
هل يعود "جنون الطماطم"؟.. توقعات بصعود مرتقب للأسعار مع نهاية الشهر

سوق الخضار


كتبت- شيرين صلاح:

توقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق بنهاية شهر مارس الجاري.

وقال النجيب، لمصراوي، إن التوقع بحدوث ارتفاع في أسعار الطماطم مع نهاية الشهر أمر طبيعي، وذلك نتيجة انتهاء العروة الشتوية وبداية عروة جديدة.

وأضاف أن الارتفاعات في سعر الكيلو قد تتراوح بين 25 قرشا وجنيه، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لن يمثل أزمة ولن يشعر المواطن معه بزيادة ملموسة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الخميس، يتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة بين 1.1 و2.3 جنيه.

وذكر النجيب، أنه مع منتصف شهر إبريل ستكون العروة الجديدة من محصول الطماطم في الأسواق وستعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وتوقع نائب رئيس الشعبة، حدوث زيادة في الإقبال على شراء الخضراوات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار إلى أنه برغم التوقعات بزيادة الإقبال على شراء الخضراوات مع اقتراب رمضان لن تحدث ارتفاعات بالأسعار نظرا لوجود وفرة في الإنتاج.

وبحسب النجيب، هناك وفرة بالمعروض من الخضراوات الأساسية في الأسواق وأسعارها تشهد مستويات مستقرة منذ عدة أشهر.

أسعار الخضروات سعر الطماطم

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