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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:52 م الأربعاء 10 مارس 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.9% إلى مستوى 11253 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 24.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 14.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 12.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 1.07% إلى مستوى 11337 نقطة.

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