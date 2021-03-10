هل يمكن للمكلف بالضريبة العقارية أن يوكل غيره لاستلام الإقرار وتسليمه؟

كتب- مصطفى عيد:

يواصل المكلفون بأداء الضريبة العقارية، ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، تقديم إقراراتهم الضريبية وذلك من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة مصر الرقمية بالإنترنت: ( https://digital.gov.eg ).

ويعد يوم 31 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتقديم هذه الإقرارات وذلك بعد تأجيل الموعد الأخير قبل ذلك من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية شهر مارس 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، يمكن للمكلف بتأدية الضريبة إنابة غيره في استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.

وأوضحت المصلحة أنه لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الخاص بوالده أو أخيه أو غيره من أفراد الأسرة، وأنه لا بد من وجود توكيل رسمي من المكلف أو أن يتقدم بنفسه لتقديم الإقرار.

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