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بعد صعودها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

12:42 م الأربعاء 10 مارس 2021
بعد صعودها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 755 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 647 جنيهًا وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 863 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6040 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بقيمة طفيف بلغت 1.1 دولار في الأوقية ليسجل سعر الأوقية 1714.91دولار، في الساعة 12:23 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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