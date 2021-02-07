شركة مصرية تطلق نظامًا رقميًا جديدًا لحل مشكلة "الطوابير" والحد من التجمعات

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة algotech Egypt، الشركة الناشئة في الحلول الرقمية، إطلاق نظامها الرقمي الجديد لإدارة قوائم انتظار العملاء "الطوابير" بشكل افتراضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إن النظام يهدف إلى توفير وقت وجهد العملاء، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من الاختلاط والتجمعات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال طارق عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة algotech Egypt، في البيان إن الشركة تم إنشاؤها حديثًا لاعتماد نظام الطابور الرقمي.

وأضاف أن نظام الطابور سهل الاستخدام حيث يتيح لمستخدميه الدخول على النظام وتسجيل وقت وصولهم ويقوم النظام بحساب وقت الانتظار وعند اقتراب دورهم يرسل النظام رسالة نصية لهم، ليوفر الوقت والمجهود على العملاء.

وأطلقت شركة algotech Egypt نظامها الجديد للطوابير الافتراضية لتعزيز تجربة العملاء وتوفير أكثر من 30 مليون دقيقة يقضيها العملاء في طابور الانتظار، بحسب البيان.