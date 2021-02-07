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أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأحد.. والجرام ينخفض 3 جنيهات

12:51 م الأحد 07 فبراير 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأحد.. والجرام ينخفض 3 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط الجرام 3 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 798 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمي.

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