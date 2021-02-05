أسعار المأكولات البحرية مستقرة في الجمعة الأول من فبراير
ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع، في سوق العبور، بينما استقرت أسعار المأكولات البحرية، اليوم الجمعة، عند نفس مستوى الجمعة الماضي.
وزاد سعر كيلو السمك البلطي ما بين 2 جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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