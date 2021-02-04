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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 04 فبراير 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 11614 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 11619 نقطة.

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