أسعار الذهب في مصر تتراجع 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات مقارنة بمستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 897 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا.
عالميًا، تراجعت أسعار الذهب بقيمة بلغت 10.7 دولار في الأوقية ليسجل سعر الأوقية 1794.27 دولار، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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