أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

أسعار الذهب في مصر تتراجع 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس

01:22 م الخميس 25 فبراير 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 897 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب بقيمة بلغت 10.7 دولار في الأوقية ليسجل سعر الأوقية 1794.27 دولار، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180051

    عدد المصابين

  • 139072

    عدد المتعافين

  • 10495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113047735

    عدد المصابين

  • 88581453

    عدد المتعافين

  • 2505851

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السبت.. قطع المياه عن 4 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا