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بعد انخفاضات متتالية.. أسعار الذهب في مصر تعود للصعود خلال تعاملات اليوم

12:56 م السبت 20 فبراير 2021
بعد انخفاضات متتالية.. أسعار الذهب في مصر تعود للصعود خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 781 جنيها مقابل نحو 778 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 893 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6248 جنيها.

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.48%، أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أسعار أوقية الذهب 1784.2 دولار بارتفاع قيمته 8.5 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

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