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أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

10:09 ص السبت 20 فبراير 2021
أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.48%، أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أسعار أوقية الذهب 1784.2 دولار بارتفاع قيمته 8.5 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

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