أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.48%، أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أسعار أوقية الذهب 1784.2 دولار بارتفاع قيمته 8.5 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.