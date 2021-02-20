أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع
10:09 ص السبت 20 فبراير 2021
القاهرة- وكالات:
أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.48%، أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجلت أسعار أوقية الذهب 1784.2 دولار بارتفاع قيمته 8.5 دولار، عن بداية الجلسة.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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