أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

"التنظيم والإدارة" ينتهي من تسوية حالات 889 موظفا بجامعة أسيوط

03:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
"التنظيم والإدارة" ينتهي من تسوية حالات 889 موظفا بجامعة أسيوط

صالح الشيخ

كتب- عبد القادر رمضان:

أعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 889 موظفا بجامعة أسيوط، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال صالح الشيخ إن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وكان الجهاز سبق أن أصدر منشورًا رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة، واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019.

كما طالب المنشور هذه الوحدات إرسال هذه الطلبات إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.

صالح الشيخ جامعة أسيوط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 166492

    عدد المصابين

  • 130107

    عدد المتعافين

  • 9360

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التموين" تكشف مصير 10 ملايين بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا