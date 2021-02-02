طلعت وسفير الدنمارك يناقشان فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية بمصر

كتب- علاء حجاج:

استقبل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيفند اولاند، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدنمارك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال التحول الرقمي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن اللقاء تناول مناقشة فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية للاتصالات بمصر.

واستعرض وزير الاتصالات محاور استراتيجية مصر الرقمية والتي تنفذها الوزارة وتشمل بناء القدرات، وتحفيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي؛ موضحًا أن هذه المحاور تستلزم توافر البنية التحتية للاتصالات والإطار التشريعي الداعم لها.

وأضاف طلعت أن الوزارة أطلقت عددًا من المبادرات والبرامج التدريبية لإعداد كوادر شابة وامدادها بالمهارات الرقمية اللازمة في التخصصات التكنولوجية المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني؛ والتي يعد من أبرزها مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تقدم درجة الماجستير المهني.

وأضاف أن مضر أنشأت جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه استكمالاً لمنظومة التدريب وبناء القدرات يتم نشر مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات وتنفيذ برامج لتحفيز ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا.

وقال السفير الدنماركي في البيان إن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتحقيق التحول الرقمي بخطى سريعة في ظل الاستقرار الذى تنعم به مصر على الجانبين السياسي والاقتصادي مما يجعل مصر شريكًا قويًا للدنمارك التي تعتبر الدولة الأكثر جاهزية في العالم في الرقمنة.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال خدمات التعهيد؛ وأكد السفير الدنماركي اهتمامه بالتوسع في أنشطة هذه الخدمات لصالح بلاده والدول الاسكندنافية بشكل عام، خاصة أن مصر تتمتع فيها بميزة نسبية تجعلها من أبرز الدول المقدمة لها، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على تنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرنس بين السيد الوزير وممثلي الشركات الدنماركية لبحث فرص الشراكة معهم في المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.