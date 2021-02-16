السويدي إليكتريك توقع عقدًا مبدئيًا للاستحواذ على شركة محولات بشرق آسيا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت السويدي إليكتريك إنها وقعت اليوم الثلاثاء عقد شراء مبدئي لشركة في شرق آسيا خاصة بصناعة محولات القوى.

وأضافت في بيان للبورصة أن تنفيذ هذه الصفقة مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام بهذا النوع من الصفقات.

وذكرت الشركة أنها ستوافي البورصة بالصفقة النهائية حين الانتهاء من إتمامها وإعمالًا بمبدأ الإفصاح والشفافية.

وذكرت الشركة في بيان أخر أرسلته للبورصة إن شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، التابعة لها، وقعت عقدًا اليوم بقيمة 711 مليون جنيه لتنفيذ مشروع استكمال المرحلة الأولى لأعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادي.

وقالت إن نطاق عمل شركتها يشمل أعمال الكهرباء والميكانيكا والطرق وشبكات المياه، بنظام تسليم المفتاح على أن يسلم المشروع بعد 3 شهور من تاريخ استلام الموقع.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.