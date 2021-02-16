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توقعات بتراجع واردات مصر من الزيوت في الموسم الحالي (إنفوجرافيك)

01:29 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
توقعات بتراجع واردات مصر من الزيوت في الموسم الحالي (إنفوجرافيك)

توقعات بتراجع واردات الزيوت

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تتراجع واردات مصر من الزيوت النباتية في موسم 2020- 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 2.03 مليون طن مقابل 2.11 مليون طن استوردتها في موسم 2019- 2020.

وتستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت النباتية من الخارج، من أنواع زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

ومنذ 8 أشهر ماضية تسجل أسعار الغذاء ارتفاعًا وفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو".

وقالت فاو إن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 5.8% في يناير وبلغ مؤشر متوسط الأسعار أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2012، موضحة أن هذه الزيادة تعكس ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فمن المتوقع أن تخفض مصر صادراتها من زيت فول الصويا بقيمة 106 آلاف طن في الموسم الجاري مقارنة بالموسم السابق، وكذلك زيت وبذور دوار الشمس بقيمة 121 ألف طن.

وستستورد مصر بذورًا زيتية بكمية 4.67 مليون طن، وفول صويا بكمية 4.57 مليون طن خلال موسم 2020- 2021.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الكميات التي من المتوقع أن تستوردها مصر من الزيوت هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وزارة الزراعة الأمريكية الزيوت واردات مصر

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