شعبة الملابس: إقبال متوسط على المحلات بعد أسبوع من بداية الأوكازيون الشتوي

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود الداعور عضو رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الملابس الشتوية في المحلات متوسط خلال الأوكازيون، وذلك بعد أسبوع من بدايته.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأحد قبل الماضي، بدء الأوكازيون الشتوي رسميا بالمحلات ولمدة شهر من بداية انطلاقه.

وأضاف الداعور، أن الإقبال يعتبر جيدًا بالنسبة لأصحاب المحلات، مشيرا إلى أنهم لم يتوقعوا أن تحدث نسبة إقبال على الشراء من قبل المواطنين خلال الفترة الحالية.

ووفقا لقول الداعور، فإن التخفيضات على الملابس تتراوح بين 5 و70%، مشيرا إلى أن كل محل يضع نسبة التخفيض على القطعة على حسب ما لديه من بضائع.

ويأمل التجار أن يحدث مزيد من الإقبال على شراء الملابس، وخاصة في ظل اقتراب الاحتفال بعيد الأم.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قاله عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة سابقا في وقت سابق لمصراوي.