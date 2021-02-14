الإحصاء: 54.1% ارتفاعًا بقيمة المشروعات تحت التنفيذ في القطاع العام خلال 2018- 2019

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ في القطاع العام بنسبة 54.1% خلال العام 2018- 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأصدر الجهاز اليوم الأحد النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين).

ووفقًا للبيانات

القطاع العــــام بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــل 7.3 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قدرها 54.1٪ وذلك نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

وقال الجهاز إن قيمـة ايرادات النشاط الجاري بلغت 191.7 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـل 158.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 20.7٪.

وسجلت قيمـــــة الأجــــــور 27.3 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2018/ 2019 مقابـــل 22.8 مليــــــار جنيـــه عـام 2017/2018 بنسبة زيـادة قــدرها 20.1٪، وفقًا للبيان.

أما في قطاع الأعمال العام بلغـت قيمـة الأجور 57.7 مليـار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 50.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 13.7٪.

وسجلت قيمــــة المشروعـــات تحــــت التنفيــــذ 104.1 مليــــــار جنيـــــــه عـام 2018/ 2019

مقــابــل 94.1 مليـــار جنيـه عـــام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 10.7٪.

وسجلت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2018/2019 مقابــل 519.7 مليـار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قدرهــا 7.4٪.