ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:



شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 795 جنيهًا مقارنة بـ 794 جنيهًا أمس.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 908 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.



وسجل سعر الذهب العالمي تراجعًا طفيفًا بنسبة بلغت 0.07% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1824.2 دولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.