تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع
09:48 ص السبت 13 فبراير 2021
القاهرة- وكالات:
سجل سعر الذهب العالمي تراجعًا طفيفًا بنسبة بلغت 0.07% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
وبلغ سعر أوقية الذهب 1824.2 دولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.
واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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