تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

سجل سعر الذهب العالمي تراجعًا طفيفًا بنسبة بلغت 0.07% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1824.2 دولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.