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تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

09:48 ص السبت 13 فبراير 2021
تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

سجل سعر الذهب العالمي تراجعًا طفيفًا بنسبة بلغت 0.07% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1824.2 دولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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