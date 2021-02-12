زيادة البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضروات الجملة بأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار البطاطس والكوسة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار البصل في سوق العبور لتجارة الجملة.

وارتفع سعر البطاطس 10 قروش اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما تراجع سعر الكوسة 50 قرشًا، بينما انخفض سعر البصل 25 قرشا، واستقرت أسعار الطماطم عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.

البطاطس بين 1 و2.1 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.