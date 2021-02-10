مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.85% إلى مستوى 11545 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.84 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 41.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 20.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 61.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.65% إلى مستوى 11447 نقطة.