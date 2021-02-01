أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

انتظام صرف معاشات شهر فبراير لـ 10.5 مليون صاحب معاش

03:26 م الإثنين 01 فبراير 2021
انتظام صرف معاشات شهر فبراير لـ 10.5 مليون صاحب معاش

صرف معاشات

كتبت-ياسمين سليم:

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عملية صرف المعاشات انتظمت اليوم الاثنين أول أيام الشهر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم فإنه عملية الصرف تقسم أصحاب المعاشات إلى شرائح منها الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين والثلاثاء.

وستصرف باقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من خلال ماكينات الصرف والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية بداية من الشهر.

صرف معاشات معاشات شهر فبراير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الخبر التالى:

نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ يزورون شركة قناة السويس للحاويات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تطورات حريق الدائري : "النار أكلت خرسانة البرج" ومخاوف من سيناريو كارثي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا