انتظام صرف معاشات شهر فبراير لـ 10.5 مليون صاحب معاش

كتبت-ياسمين سليم:

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عملية صرف المعاشات انتظمت اليوم الاثنين أول أيام الشهر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم فإنه عملية الصرف تقسم أصحاب المعاشات إلى شرائح منها الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين والثلاثاء.

وستصرف باقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من خلال ماكينات الصرف والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية بداية من الشهر.