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تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 01 فبراير 2021
تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس 10 قروش خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 25 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1 و2 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس الفاصوليا الكوسة البصل

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