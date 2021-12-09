بعد قرار الإمارات.. الشارقة تعلن 3 أيام إجازة أسبوعية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت إمارة الشارقة، بدولة الإمارات، أيام العمل الأسبوعية الجديدة، بإجازة أسبوعية 3 أيام بداية من يناير المقبل.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات، وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي ومواكبة التطور العالمي.

وبحسب النظام الجديد، الذي يطبق على الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، يصبح نظام العمل الأسبوعي أربعة أيام عمل ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما شمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022م.