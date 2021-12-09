Masrawy logo white

بعد قرار الإمارات.. الشارقة تعلن 3 أيام إجازة أسبوعية

04:53 م الخميس 09 ديسمبر 2021
بعد قرار الإمارات.. الشارقة تعلن 3 أيام إجازة أسبوعية

المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

القاهرة – مصراوي:

أعلنت إمارة الشارقة، بدولة الإمارات، أيام العمل الأسبوعية الجديدة، بإجازة أسبوعية 3 أيام بداية من يناير المقبل.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات، وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي ومواكبة التطور العالمي.

وبحسب النظام الجديد، الذي يطبق على الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، يصبح نظام العمل الأسبوعي أربعة أيام عمل ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما شمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022م.

اجازة اسبوعية ساعات العمل الإمارات الشارقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا