مشتريات العرب والأجانب تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 11543 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 674.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بلغت 1.8 مليار جنيه.

وارتفع نسبة سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى 19.9% بنهاية تداولات جلسة اليوم، ليصعد قيمة السهم إلى 22.1 جنيه مقابل 18.4 جنيه في بداية تعاملات الجلسة.

وتغير هيكل ملكية مساهمي شركة أبو قير للأسمدة، بعد أن بيع حصة بنسبة 10% من أسهم الشركة الشركة، في البورصة اليوم الخميس.

وخفض 4 مساهمين رئيسيين في الشركة، وجميعهم جهات حكومية حصتهم في الشركة، خلال الطرح.

وأعلنت البورصة المصرية، إتمام طرح حصة 10% من شركة أبو قير للأسمدة، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه.

ونتيجة لعملية الطرح، ارتفعت نسبة صناديق الاستثمار والأفراد 10%، لتصبح 20.9% مقابل 11.57% قبل عملية الطرح، وزادت حصة اتحاد العاملين المساهمين إلى 5% مقابل 4.28%.

وظلت ملكية باقي المساهمين كما هي، وبلغت 19.11% للهيئة العامة للبترول، و5.9% لبنك ناصر الاجتماعي، وشركة مصر للتأمين 3.19% وشركة الصناعات الكيماوية كيما 2.7% وشركة مصر لتأمينات الحياة 1.93%.

ووفقا لبيان البورصة، تم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 126,187,573 سهم بقيمة 2.24 مليار جنيه.

وقال مصدر لمصراوي، إن سعر الطرح كان 17.8 جنيه للسهم الواحد، فيما يبلغ سعر السهم خلال تداولات اليوم نحو 21 جنيهًا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.76% إلى مستوى 11451 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء.

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