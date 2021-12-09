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بعد اعتداء على مدير الحسابات.. أول إجراء حكومي ضد موظفي "صحة القليوبية"

11:10 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
بعد اعتداء على مدير الحسابات.. أول إجراء حكومي ضد موظفي "صحة القليوبية"

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية و الرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية الذين وصفهم بأنهم خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، قال الوزير إن هؤلاء العاملين اعتدوا بالضرب على مدير الحسابات بديوان عام المديرية؛ مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج؛ وذلك اعتراضًا على تمسكه بتطبيق صحيح القانون، والقواعد المنظمة لصرف المكافآت المقررة بوحدة النفايات الطبية.

وأوضح الوزير، في اجتماعه مع طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة.

وذكر أن تم التأكيد على أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تُعول كثيرًا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية.

وقال "إننا لن نسمح بالمساس بـ (حُماة المال العام)، أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في الحفاظ على مستحقات الدولة".

وقال طارق بسيوني إن الوزير حرص على إجراء اتصال هاتفي بمدير الحسابات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، واطمأن على حالته الصحية، معربًا عن تقديره لدوره المشرف في أداء الواجب الوظيفي وإنفاذ صحيح القانون.

محمد معيط وزارة الصحة القليوبية مديرية الشئون الصحية

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