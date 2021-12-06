1700 جنيه ارتفاعًا في سعر طن الورق بسبب زيادة الخامات عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار ورق الكتابة والطباعة ارتفعت 1700 جنيه للطن باختلافه وزنه خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وأرجع خضر ارتفاع أسعار الورق إلى زيادة أسعار الخامات العالمية وزيادة الشحن خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

وارتفع سعر طن ورق الكتابة والطباعة وزن 48/50 جرام إلى 18500 جنيه للطن، كما ارتفع سعر الورق وزن 55 جرام إلى 18100 جنيه، بزيادة 1700 جنيه للطن.

وزاد سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 60 جرام إلى 17700 جنيه، وسعر الورق وزن 70 جرام إلى 17500 جنيه، وسعر الورق وزن 80 جرام إلى 17400 جنيه، بزيادة 1700 جنيه للطن.

وذكر رئيس الشعبة أن الورق المستورد عند نفس مستوياته لم يتغير، ويصل الطن إلى حوالي 2200 جنيه بالأسواق.

وتستورد مصر ورقا من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية، وفقا لقول خضر في وقت سابق.

وبحسب رئيس الشعبة، تستورد مصر الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهم.