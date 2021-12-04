البلطي عند 26 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وهو نفس سعر الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.