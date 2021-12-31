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أسعار الأسماك بسوق العبور في آخر أسبوع في 2021

12:15 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
أسعار الأسماك بسوق العبور في آخر أسبوع في 2021

أسعار الأسماك اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر الجمبري واستقر الكابوريا مقارنة بمستويات الجمعة الماضي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، زاد سعر السمك البلطي جنيها، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 21 و24 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و 60 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170جنيها.

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