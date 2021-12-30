Masrawy logo white

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

10:30 ص الخميس 30 ديسمبر 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

سوق السمك

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، عند نفس مستواها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.
كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.
وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا بين 30 و60 جنيها.
ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق العبور أسعار السمك السمك البلطي السمك البوري السمك المكرونة

الخبر التالى:

ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس أول يوم عدم استقرار.. صقيع وأمطار على 18 منطقة تضرب القاهرة ليلا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا