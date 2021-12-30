أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، عند نفس مستواها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا بين 30 و60 جنيها.

ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.