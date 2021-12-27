قسط سنوي 100 جنيه.. 10 معلومات عن أول نظام تأمين للمصريين بالخارج

كتبت – شيماء حفظي:

تبدأ الحكومة المصرية، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين في الخارج والمقيمين، اعتبارا من يناير المقبل، بحسب ما أعلنته سفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي.

ويقدم مصراوي أبرز معلومات عن القرار، وكيفية تطبيقه، بدءا من العام الجديد.

1- يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية للتأمين على السفر

2-قسط التأمين 100 جنيه سنويًا ويتيح مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.

3- يسدد القسط عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها

4-تمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم

5-يغطي التأمين حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة

6-تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة

7- يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة

8- في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط

9- يجب سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخه بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

10- لابد من إدلاء المشترك ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.

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