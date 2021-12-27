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انخفاض أسعار التوابل.. وكيلو الحبهان يهبط 400 جنيه بالأسواق

01:12 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
انخفاض أسعار التوابل.. وكيلو الحبهان يهبط 400 جنيه بالأسواق

متجر لبيع العطارة

كتبت-دينا خالد:

انخفضت أسعار عدد من أصناف التوابل بالأسواق مثل الحبهان والفلفل الأسود، بينما ارتفع سعر الكبابة الصيني، واستقر سعر الكمون والبابريكا والثوم والبصل البودرة.

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحبهان انخفضت إلى 400 جنيه للكيلو مقابل 800 جنيه للكيلو منذ شهرين.

وأرجع انخفاض الأسعار إلى موسم الحصاد الجديد للحبهان مما أدى لوفرة المعروض عالميا وبالتالي انخفاض أسعاره.

وانخفض سعر الفلفل الأسود إلى 80 جنيها للكيلو مقابل 100 جنيه للكيلو منذ شهرين.

وارتفع سعر الكبابة الصيني، إلى 250 جنيهًا، مقابل 200 جنيه.

وأشار إلى أننا نستورد جزء كبير من استهلاكنا من التوابل من الخارج، والهند تحديدًا.

وأوضح توفيق، أن أسعار باقي التوابل مستقرة بالأسواق، ويسجل سعر كيلو الكمون 60 جنيها، وكيلو الثوم والبصل البودرة نحو 50 جنيها.

أصناف التوابل الحبهان الفلفل الأسود أسعار التوابل

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