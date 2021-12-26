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الرقابة المالية: تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدها في البورصة بقيمة 4 مليارات جنيه

11:09 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
الرقابة المالية: تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدها في البورصة بقيمة 4 مليارات جنيه

الرقابة المالية


كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدها بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منها بالسوق الرئيسية، والأخرى في سوق المشروعات الصغيرة، بقيمة عادلة إجمالية 4 مليارات جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقال عمران إن إحدى الشركتين هي شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%.

وأضاف أن الشركة الثانية هي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.

وذكر عمران أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%.

وأوضح أن تسجيل ثلاث شركات جديد للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية قيد الشركات في البورصة الطروحات الخاصة نهاية 2021

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