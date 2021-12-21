ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بشكل طفيف مع اقتراب نهاية التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وينتظر تجار الذهب اقتراب موسم الكريسماس آملين في تنشيط الموسم حركة البيع والشراء في المحلات.

ووفقا لقول نجيب، فإن حالة السوق تتسم بالهدوء بحركتي البيع بالشراء، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1796 دولارًا للأوقية، في الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار الأمريكي والمخاطر التي تم تشكيلها على النمو الاقتصادي العالمي من الارتفاع في حالات المتحور الجديد التي قللت من جاذبية المعدن كملاذ آمن.

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